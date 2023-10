UEFA suspende partido entre Suecia y Bélgica por muerte de dos aficionados

Dos ciudadanos de Suecia murieron tras recibir disparos en el centro de Bruselas, capital de Bélgica, la noche de este lunes, hora local, según la emisora pública belga VRT.

El sospechoso aún no ha sido capturado, reportó el medio. La UEFA informó que se suspendió el partido tras el tiroteo.

Aún no está claro el motivo del tiroteo, que se produjo mientras Bélgica recibe a Suecia para un partido de clasificación de la Eurocopa 2024.

Tras el ataque, el nivel de amenaza terrorista para Bruselas se elevó a 4, el nivel más alto. Bélgica en su conjunto estaba anteriormente en el nivel 2.

La Policía se encuentra en las calles para garantizar la seguridad, publicó el alcalde de la ciudad, Philippe Close, en X.

“Tras el tiroteo en Bruselas, los servicios policiales se están movilizando para garantizar la seguridad en nuestra capital y sus alrededores, en colaboración con el Ministro del Interior”, dijo Close. “Estoy en el centro de crisis… para garantizar la coordinación”.

Due to the incidents in Brussels earlier tonight, play is suspended. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/RTZHBEjjOC

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 16, 2023