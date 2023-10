Directiva del Congreso recuerda que diputados inasistentes no reciben pago de dietas

La Junta Directiva del Congreso hizo el recordatorio de que no hay pago de dietas para los legisladores que no asisten a las sesiones plenarias o de Jefes de Bloque, esto en virtud de que esta semana tampoco habrá sesiones plenarias.

Por tercera semana consecutiva, la Junta Directiva del Congreso no logró agendar sesiones plenarias, debido a que los Jefes de Bloque no se hicieron presentes para definir los temas de la semana.

Sin embargo, también es importante destacar que el pago de las dietas que se le otorgan a los legisladores por asistir a las sesiones del Congreso.

Ante ello, al no asistir a Jefes de Bloque o a sesiones plenarias, los diputados no pueden gozar de pago de dietas, ni aunque se disculpe, debido a que no hay una sesión por la cual excusarse.

Así lo manifestó el segundo Vicepresidente del Congreso, al no poder agendar por tercera semana consecutiva.

Asimismo el legislador fue consultado sobre una posible violación al propio acuerdo del Congreso en el cual se establece una sesión a la semana como mínimo para poder conocer los temas de la semana.

La última vez que sesionó el Congreso de la República fue el 27 de septiembre, cuando luego de varias horas de discusión se pidió una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad sobre la Iniciativa 6099, ley de fortalecimiento para la paz, la cual ya fue rechazada. por la máxima corte, en virtud de no cumplir con los preceptos necesarios.

Por Bryan Choy