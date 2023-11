Blinken se reúne con Mahmoud Abbas para insistir en ayuda humanitaria

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió este domingo en Ramallah con el presidente del Gobierno Autónomo Palestino, Mahmoud Abbas, en medio de la escalada de violencia de los colonos en la Ribera Occidental tras el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre, y las crecientes operaciones terrestres israelíes en Gaza.

La visita del alto diplomático estadounidense a Ramallah —la primera desde el ataque— se produce en un momento en que Estados Unidos se enfrenta a la realidad de la guerra entre Israel y Hamas y la catástrofe humanitaria resultante. Blinken también ha visitado Israel y Jordania.

En una cumbre celebrada este sábado en Ammán con los ministros de Asuntos Exteriores de Jordania, Egipto, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, así como con el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Blinken afirmó que “todos están profundamente preocupados por la escalada de violencia extremista contra civiles palestinos en la Ribera Occidental”, y la calificó de “grave problema que no ha hecho más que empeorar desde el conflicto”.

Al menos 150 palestinos han muerto en la Ribera Occidental desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Sanidad palestino, una cifra cercana al total de palestinos muertos en la Ribera Occidental en todo 2022.

Blinken, que se reunió con funcionarios israelíes en Tel Aviv el viernes, dijo que escuchó “un compromiso claro del gobierno para hacer frente a la violencia extremista en la Ribera Occidental, condenarla, tomar medidas para prevenirla, tomar medidas contra quienes la perpetran”.

Met with President Abbas and affirmed our commitment to delivery of humanitarian assistance and restoration of essential services in Gaza. Made clear that extremist violence against Palestinians in the West Bank must end and reiterated our support for a two state solution. pic.twitter.com/gax3F23ned

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 5, 2023