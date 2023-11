Así podría ser la liberación de rehenes por parte de Hamás

Una fuente familiarizada con cómo se espera que los rehenes abandonen Gaza le dijo a CNN que el primer intercambio tendrá lugar el jueves a las 10 a.m., hora israelí (3 a.m. hora ET). Se espera que 50 rehenes israelíes, incluidos algunos con doble nacionalidad, sean liberados durante la pausa de cuatro días. Cada día se liberarán un mínimo de 10 rehenes, aunque el número podría ser mayor.

“El primer intercambio es el más crucial para comprobar que el mecanismo funciona según lo acordado”, dijo la fuente.

Israel también liberará a los prisioneros palestinos que tiene retenidos, como parte del acuerdo. Todas las noches, antes de la liberación del día siguiente, Israel y Hamas entregarán a la Cruz Roja la lista de nombres de rehenes y prisioneros que serán liberados al día siguiente.

La Cruz Roja llevará a los rehenes a Rafah, donde serán recibidos por soldados israelíes especialmente entrenados. Verificarán que los rehenes liberados sean los esperados en la lista. Las familias de los rehenes no serán notificadas hasta que se hayan confirmado las identidades de los rehenes liberados.

Luego, los rehenes serán llevados en helicóptero a varios hospitales designados en Israel, donde habrá áreas y habitaciones especiales para los rehenes, cerradas al público. Allí, sus familias finalmente podrán verlos después de más de seis semanas en cautiverio.

En cuanto a los rehenes restantes, incluidos soldados israelíes, Hamas había intentado inicialmente designar a todas las mujeres israelíes menores de 45 años como soldados, dado que las mujeres sirven en el ejército israelí y a menudo son reservistas, dijo la fuente. Israel rechazó eso y las dos partes acordaron que sólo las mujeres que prestaban servicio en uniforme cuando fueron secuestradas serían designadas como soldados.

Como parte del acuerdo, se espera que la Cruz Roja pueda visitar y ofrecer apoyo médico a los rehenes que permanecen en Gaza, dijo la fuente.

Estados Unidos dice tener una lista

Los funcionarios estadounidenses tienen una lista preliminar de 10 rehenes que creen que probablemente serán liberados de Gaza el primer día, dijo a CNN una fuente familiarizada. Se desconoce si alguno de los tres rehenes estadounidenses, incluida Abigail Edan, de tres años, sería liberado el primer día.

El acuerdo está estructurado de tal manera que cada día el grupo de rehenes que será liberados será entregado a la Cruz Roja; luego, la Cruz Roja llevaría al grupo a un punto fronterizo designado, lo que dependerá en gran medida de la ubicación de los rehenes, dijo la fuente familiarizada. Se espera que muchos de los primeros 50 rehenes salgan a través de Egipto, dijeron.

Los primeros dos días de la liberación de rehenes serán tratados como un “período de prueba”, dijo la fuente, para asegurarse de que el proceso funcione. Para el tercer día, se espera que haya intensas discusiones sobre la posible segunda fase de la liberación de rehenes más allá del grupo inicial de 50.

El coordinador de la Casa Blanca para Medio Oriente y Norte de África, Brett McGurk, le dijo a Boris Sánchez de CNN el miércoles que no podía hablar sobre el cronograma de cuándo serían liberados los estadounidenses. Confirmó que se espera que tres rehenes estadounidenses –Edan y dos mujeres– regresen a casa como parte de los 50 rehenes liberados por Hamas. Se cree que un total de 10 estadounidenses son rehenes.

“Antes me preguntaron si sabemos si los 50 están sanos y salvos. Entendemos que están vivos, pero ciertamente no se encuentran bien”, dijo McGurk. “Es inimaginable lo que han pasado estas 50 mujeres, menores y niños pequeños, pero nos aseguraremos de que reciban la atención que necesitan cuando regresen a casa”.

McGurk dijo que tiene “esperanzas” de que la Cruz Roja tenga acceso a los otros rehenes, pero señaló: “No puedo confirmarlo ni garantizarlo”.

McGurk sugirió que la pausa humanitaria y la liberación de rehenes podrían continuar más allá del período inicial de cuatro días, diciendo que “tienen algunas garantías” al respecto.

“Para que continúe esta pausa humanitaria, tenemos que ver salir más rehenes”, afirmó. “Tenemos cierta seguridad de que incluso más allá del período de cuatro días, el día cinco, el día seis, alcanzaremos ese punto de referencia para extender la pausa humanitaria al menos por ese período de días, pero no puedo garantizar eso”.

“Tenemos que ver y, una vez más, lidiamos con Hamas, un grupo terrorista aquí, que mantiene a los niños pequeños y a los bebés en el otro extremo de la mesa”, afirmó.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Israel “dio luz verde al acuerdo (de rehenes) para seguir adelante”, despejando así el camino para que el proceso avance el jueves, dijo McGurk.

Cuando se le preguntó en “CNN News Central” si hay preocupaciones en torno a la liberación de los prisioneros palestinos, McGurk señaló que “los israelíes están sopesando una serie de objetivos y riesgos diferentes y determinaron que la liberación de los prisioneros palestinos en esta circunstancia, después de un debate completo dentro de su gobierno, era la forma de proceder”.

“Y sé que eso se discutió hoy ante la Corte Suprema de Israel y entiendo que la Corte Suprema ha dado luz verde al acuerdo para seguir adelante”, dijo.

Un alto funcionario israelí dijo a CNN el martes que había un período de 24 horas después del anuncio del acuerdo para presentar apelaciones ante el tribunal.

La Corte Suprema rechazó una impugnación legal al acuerdo de rehenes en Gaza, que incluye la liberación de al menos 150 prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes.

La asociación Almagor, creada en 1986 para representar a las víctimas del terrorismo, afirmó que la decisión del gobierno, entre una serie de objeciones, intensificaba el riesgo de “la repetición de graves actos de terrorismo a los que se enfrentan todos los ciudadanos y residentes del país”.