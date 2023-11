Guatemala, entre los mejores lugares para visitar en 2024 según Condé Nast Traveler

El ejemplar internacional Condé Nast Traveler ha incluido a Guatemala en su lista de los 24 mejores lugares para viajar en 2024, destacando su riqueza cultural, natural y gastronómica. Según la publicación, Guatemala es un destino que ofrece una experiencia única y auténtica a los viajeros que buscan conectar con su gente, su historia y su belleza.

Entre los atractivos que resalta Condé Nast Traveler se encuentran el Parque Nacional Tikal, uno de los mejores yacimientos arqueológicos del mundo y Patrimonio de la Humanidad, Por otra parte, el ejemplar invita a conocer la ciudad de Antigua Guatemala, específicamente el Museo Nacional de Arte de Guatemala (Munag), el cual alberga piezas que muestran los más de tres mil años de riqueza cultural.

The 24 best places to go in 2024. https://t.co/EIkj3qDYAi

— Condé Nast Traveler (@CNTraveler) November 15, 2023