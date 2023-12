Karin Herrera: “El proceso de transición ha sido largo, los equipos ya están formados”

El jueves 7 de diciembre del 2023, en el video podcast, Hijos de la Gran Patria, La vicepresidenta electa, Karin Herrera, fue invitada para entablar una conversación, acerca de su experiencia durante el proceso electoral y después de ganar las elecciones generales para el periodo 2024 – 2028.

“Estaban ahí con una gran ilusión, empezaron a decirnos que las personas estaban concentradas en el Obelisco, pero me cae el veinte de que mi vida había cambiado porque con Samuel y con Jonathan, pero no podía ir por cuestiones de seguridad” indicó la vicepresidenta Electa.

También explicó que en el 2015 inició a participar en política universitaria en marchas pacíficas. Luego en 2022 recibió la invitación para participar en un proceso de selección para la vicepresidencia de Guatemala.

“Yo creo que hasta ese momento yo no tenia idea de que era un partido político, porque yo nunca había estado afiliada a un partido político. Me llaman a una primera reunión con Bernardo Arévalo en su oficina, luego ya otra segunda reunión, luego un silencio absoluto y pensé que no me eligieron” detalló Karin Herrera.

Herrera también mencionó “Me pregunta Bernardo de primero, ¿Qué piensas de semilla?, Yo le dije que era un partido muy propositivo, que iba en pro de la población y que eso me gustaba, porque quería cambios, y esos cambios se necesitan en el país. Entonces me dice, bienvenida al Barco”.

Asimismo, la vicemandataria electa indicó que el acto de recibimiento del poder está en el proceso de organización entre el equipo de transición con el equipo del gobierno entrante. Si tendrán un Tedeum que será el 15 de enero.

Karin Herrera también mencionó que “el proceso de transición ha sido largo, los equipos ya están formados, los equipos ya están trabajando y ustedes han observado que este proceso de transición parece como una maratón sin fin, con una gran cantidad de obstáculos. De esa cuenta, nosotros ya sabemos quienes van a ser nuestro equipo de trabajo”.

Karin Herrera concluyó que la marcha realizada el 7 de diciembre, fue una convocatoria abierta que hicieron las autoridades ancestrales, el cual invitaron al binomio presidencial electo, para participar en ella.