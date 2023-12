Taylor Swift es nombrada como “La Persona del Año”

A principios del mes de diciembre, la revista TIME dio a conocer que le otorgó el título de “La persona del año” a Taylor Swift. La revista estadounidense informó que eligió a la cantante debido a múltiples logros (culturales, de la crítica y comerciales) que realizó durante este 2023. Para hacerse con la mención, Swift tuvo que vencer a otros 8 finalistas, entre los que figuraron personalidades como Sam Altman de OpenAI, Barbie, los huelguistas de Hollywood y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

En el artículo dedicado a Swift por su reconocimiento como la persona del 2023, la revista expresa que “Como estrella del pop, se siente en una compañía enrarecida, junto a Elvis Presley, Michael Jackson y Madonna; Como compositora, se la ha comparado con Bob Dylan, Paul McCartney y Joni Mitchell. Ella se convirtió en el personaje principal del mundo. Si eres escéptico, considéralo: ¿Cuántas conversaciones tuviste sobre Taylor Swift este año?, ¿Cuántas veces viste una foto de ella mientras navegabas en tu teléfono?”. El artículo enumera una gran serie de hazañas realizadas por la artista que cautivó a millones de sus fans durante este año. De acuerdo con la plataforma de compra y reventa de boletos a espectáculos, StubHub, el “Eras Tour” fue la gira más grande en la historia del sitio web y las artistas femeninas, donde se incluyen otras cantantes como lo son Beyoncé y Pink. La venta de tickets para asistir a las fechas del “Eras Tour” significó el 73% de las ventas totales de los 10 principales artistas en gira mundial, donde figuran músicos de la talla de Bruce Springsteen, Coldplay y U2.

Según la firma de investigación QuestionPro, la gira mundial hecha por Taylor Swift obtuvo una recaudación aproximada de US $2,200 millones de dólares tomando en cuenta solo la venta de entradas en Norteamérica. Estos datos demuestran como la demanda de experiencias y entretenimiento aporto a impulsar la economía. La artista estadounidense no solo demostró su dominio en los principales escenarios y estadios, sino que también lideró los cines locales. En el fin de semana de estreno de la película del concierto de la cantante, denominada como “Taylor Swift: The Eras Tour”, la cinta obtuvo una recaudación de alrededor de unos US$ 96 millones de dólares en taquilla en Canadá y Estados Unidos. Esto le otorgó el logro a Swift de contar con la película de un concierto con mayor recaudación a nivel nacional durante su primer fin de semana en cines. El artículo de la revista TIME declara que el 2023 fue un gran año para la cantante.