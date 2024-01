Giammattei y Castillo fueron juramentados en el Parlacen

Por la vía virtual y tal y como lo solicitó, el Parlamento Centroamericano procedió este martes a juramentar al los ex gobernantes Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo como parte de los diputados integrantes de la bancada Guatemala.

Luego de que el ex presidente Alejandro Giammattei solicitara a la junta directiva del Parlamento Centroamericano que le juramentara como diputado a este regional pero en otras fechas, finalmente el Parlacen accedió a su petición y procedió a juramentarlo tanto a él como al ex vicepresidente Guillermo Castillo como parte de la bancada Guatemala para el periodo 2024 – 2028 como parte de los derechos que gozan los ex mandatarios de la región para integrarse al parlamento.

La sesión se dio alrededor de las 3 de la tarde, al igual que con el resto de diputados electos que asumieron sus cargos el pasado lunes, de forma virtual, por lo que Giammattei ha recuperado su inmunidad, pudiéndola conservar por otros cuatro años más.

Por Sergio Osegueda