Lionel Messi sale a la cancha en Tokio mientras los hinchas chinos siguen enojados por su ausencia en Hong Kong

La estrella del Inter Miami, Lionel Messi, regresó a la acción este miércoles en un partido contra el Vissel Kobe en Tokio, aunque los aficionados chinos siguen molestos porque la estrella no jugó en el partido del domingo en Hong Kong.

Es que momentos antes de entrar a jugar, un comunicado publicado en la cuenta verificada de Messi en la red social china Weibo volvió a expresar el pesar de Messi por no poder jugar en el partido del domingo.

¡Hola a todos mis fans en China continental y Hong Kong! Como dije en la conferencia de prensa, fue una verdadera lástima no poder jugar en Hong Kong el otro día debido a una lesión en la ingle que se me había hinchado y me generaba dolor”, decía la publicación.

“Cualquiera que me conozca sabe que siempre quiero jugar, eso es lo que siempre quiero, dar lo mejor de mí en cualquier partido. Y especialmente en estos partidos cuando viajamos tan lejos y los aficionados están emocionados de vernos”, añadía el texto.

Continuaba diciendo: “Ojalá podamos regresar y jugar un partido en Hong Kong”, y agregaba que esperaba regresar a China continental.

Sin embargo, la publicación mostraba una dirección IP (un requisito de Weibo) que sugería que había sido publicada desde Sichuan, China.

“Sí, es muy fácil que nos engañen”, escribió en respuesta un usuario de Weibo. Otro publicó: “Esto no es nada sincero”.

La declaración en Weibo que lo tiene como protagonista al jugador argentino es uno de los principales temas de tendencia en el sitio de redes sociales chino y ya ha recibido más de 50.000 comentarios. Muchos, expresando enojo y decepción con Messi.

Durante el partido de este miércoles contra el Vissel Kobe, Messi entró en reemplazo de David Ruiz como suplente en la segunda parte.

El partido terminó 0-0 y Messi no pateó durante la tanda de penales en la que el Inter Miami perdió por 4-3.

En declaraciones a los periodistas antes del partido en Tokio, Messi lamentó no haber podido jugar en Hong Kong debido a una lesión en el abductor de la cadera, pero dijo que se sentía “mucho mejor” de cara a la siguiente etapa de la gira de pretemporada de Miami en Japón.

Los aficionados en Hong Kong abuchearon y pidieron el reembolso de las entradas debido a la ausencia de Messi en el partido del domingo, e incluso el gobierno de Hong Kong compartió su consternación porque el delantero no había salido al campo.

Luis Suárez, excompañero de Messi en el Barcelona, también estuvo de baja por lesión en Hong Kong pero jugó 75 minutos con Miami ante el Vissel Kobe.