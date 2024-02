Departamento de Estado indica que Biden descarta enviar soldados a Ucrania

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo que el presidente Joe Biden descarta la posibilidad de enviar soldados estadounidenses a Ucrania, en respuesta a los dichos del presidente francés Emmanuel Macron, quien dijo que era algo que “no se puede descartar”.

“Ciertamente, cada país es libre de hablar según sus propios intereses, pero además de que el presidente dejó en claro que Estados Unidos no enviará tropas para luchar en Ucrania, el secretario general de la OTAN también descartó el envío de tropas de la OTAN”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa.

También pidió al Congreso que aprobara fondos adicionales para la ayuda a Ucrania. “Creemos que el camino hacia la victoria de Ucrania en este momento está en la Cámara de Representantes de Estados Unidos”, dijo Miller.

Los legisladores de la oposición francesa se enfrentaron el martes con miembros del Gobierno, incluido el primer ministro Gabriel Attal, tras las declaraciones de Macron de que no descartaría el despliegue de soldados occidentales en Ucrania.

Los comentarios de Macron sorprendieron a varios líderes europeos que actuaron rápidamente para enfatizar su oposición a cualquier medida similar. Además de eso, el presidente de Francia también ha tenido que lidiar con feroces críticas de varios legisladores de la oposición en su país, quienes dijeron que un despliegue francés constituiría beligerancia.

Alongside Ukraine, with our partners, we will stand resolutely, for as long as necessary and whatever it takes. pic.twitter.com/NK1oacnzE9

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 27, 2024