Joe Biden asegura candidatura demócrata mientras Donald Trump se encamina del lado republicano

Joe Biden aseguró oficialmente la candidatura presidencial demócrata, según proyecta CNN, lo que le permitirá poner la mira completamente en la campaña de las elecciones generales mientras intenta ganar un segundo mandato. Su probable oponente republicano, Donald Trump, también se encamina este martes a conseguir el visto bueno del partido como su candidato a la presidencia.

Demócratas y republicanos votan este martes en las primarias presidenciales de Georgia, Mississippi y Washington. También este martes, los republicanos de Hawai celebrarán asambleas partidarias, mientras concluye la votación de las primarias de los Demócratas en el Extranjero, el brazo oficial del partido para los estadounidenses que viven fuera del país. Además, Biden se proyectó como el ganador de las primarias demócratas en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte, celebradas más temprano este martes.

Esta jornada electoral llega una semana después del supermartes, cuando 16 estados acudieron a las urnas. En esa ocasión, Biden y Trump dominaron en todo el mapa, lo que los puso a ambos a punto de ganar la mayoría de los delegados necesarios para coronarse como los posibles candidatos de sus partidos. Se espera que la revancha de los dos ––largamente anticipada pero apenas aclamada–– refleje la campaña de 2020. Aunque Trump se presentará esta vez bajo la sombra de 91 cargos de delitos graves relacionados con acusaciones de que conspiró para revertir su derrota electoral de 2020; desempeñó un papel principal en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos; tomó ilegalmente documentos clasificados de la Casa Blanca; y encubrió pagos para mantener en silencio a una estrella de cine para adultos antes de las elecciones de 2016.

Si bien ahora tiene un historial de logros y errores que los votantes deberán sopesar, Biden está llevando a cabo una campaña similar a la de 2020 al apelar a las preocupaciones sobre el comportamiento autoritario de Trump y una economía regular. A diferencia de Trump, el presidente nunca enfrentó un desafío serio y bien financiado en las primarias, y el representante de Minnesota Dean Phillips, su único rival en el cargo electo, abandonó y respaldó a Biden la semana pasada.

(La autora Marianne Williamson, quien suspendió su campaña a finales del mes pasado, sigue en la contienda, al igual que el capitalista de riesgo Jason Palmer, que derrotó a Biden en los caucus de Samoa Estadounidense la semana pasada).

En ese sentido, la principal oposición a Biden no proviene de ningún aspirante, sino de una ansiedad más general dentro del partido por su edad y de la indignación de los progresistas por el apoyo de la administración a Israel durante su guerra de meses contra Hamas en Gaza. El presidente también ha sido objeto de cierto escrutinio tras la publicación del informe del fiscal especial Robert Hur, que concluyó que Biden manejó mal y divulgó indebidamente información clasificada después de dejar la vicepresidencia. Pero no se presentaron cargos, y Hur, quien testificó el martes en el Capitolio, dijo que no creía que hubiera pruebas suficientes para acusar a Biden de un delito.

En el lado republicano, Trump ha sido considerado durante mucho tiempo como el favorito prohibitivo a pesar de la competencia de una serie de rivales republicanos, incluidos gobernadores, senadores, provocadores de derecha y su propio exvicepresidente, Mike Pence.

La última en renunciar fue la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, quien abandonó la contienda republicana la semana pasada después de una serie de derrotas en el supermartes, pero no respaldó a Trump al salir. Haley dijo que el expresidente necesitaba “ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaban”. Al igual que Biden, Trump necesitará ganarse a los sectores escépticos de su propia base para igualar los niveles de apoyo anteriores.

Si bien queda poco dramatismo en cuanto al resultado, las primarias en Georgia proporcionarán a ambos candidatos una revisión visceral antes de su enfrentamiento anticipado en noviembre.

Biden ganó el estado por menos de 12.000 votos en 2020, al consolidarse como el primer candidato presidencial demócrata en ganar Georgia desde Bill Clinton en 1992. La derrota de Trump desencadenó una serie de supuestos esfuerzos, por parte de él y sus aliados, para subvertir el resultado. Esos esfuerzos ahora forman parte de una acusación de conspiración de amplio alcance que se juzgará en el condado de Fulton, hogar de la mayor parte de Atlanta.

Ambos candidatos pasaron parte de su fin de semana en ese estado, donde encabezaron manifestaciones competitivas, a unos 96,5 km de distancia, el sábado.

“Mi vida me ha enseñado a abrazar el futuro de la libertad y la democracia”, dijo Biden en un mitin en Atlanta. “Pero todos sabemos que Donald Trump ve un Estados Unidos diferente, una historia estadounidense de resentimiento, venganza y retribución. Ese no soy yo, ese no eres tú”.

Trump, en su visita a Roma, Georgia, criticó duramente a Biden por lo que describió como una “persona furiosa, oscura y llena de odio” de un discurso sobre el Estado de la Unión, que el presidente pronunció el jueves. Trump también mantuvo sus críticas sobre el manejo de la frontera sur y la economía por parte de los demócratas.

Biden ha estado en una gira posterior al Estado de la Unión por estados indecisos, primero yendo a Pensilvania el viernes antes de Georgia y luego a Nueva Hampshire el lunes. Trump se dirige a Dayton, Ohio, este fin de semana, donde organizará un mitin para el empresario Bernie Moreno, su candidato respaldado en las primarias republicanas para enfrentarse al senador demócrata Sherrod Brown.