Álvaro Arzú Escobar: “Lo de los Gobernadores yo creo que es un problema que ya mencioné, que es inconstitucional”

En el espacio de análisis de ALas845, el diputado del partido Unionista, Álvaro Arzú Escobar, se refirió a las Reformas a la LEPP, sobre cómo avanzan los temas en el Congreso, ley de competencia y alianza oficialista.

El diputado expresó que la decima Legislatura ha sido complicada, debido a que han comenzado con muchos temas judiciales, verdad, amparos y resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, quienes han enmarcado la plana en buena medida a semilla con los intentos de presidir la junta directiva.

“Yo les he dicho que, si quieren presidir comisiones, si quieren estar en la instancia de jefes de bloque, tienen una alianza oficialista con 81 votos, por lo menos hasta hace unas semanas o hace unos días, reformen la ley orgánica del Organismo Legislativo, pero como está hoy por hoy la ley, no lo pueden hacer. O respetan como está la ley hoy o la cambian”, mencionó el diputado Arzú.

También, Álvaro Arzú se refirió a que no hay una agenda legislativa, no tienen una propuesta que venga de la alianza oficial. hay una propuesta de que venga la alianza oficialista, el gobierno o Semilla y diga: “Bueno queremos aprobar estas 3 leyes o estas 5 leyes. Simplemente lo que han ido es escarbando y casi que desenterrando iniciativas de ley que vienen algunas de algunos años, otras de hasta 10 o más años que están en el legislativo y las han venido a desenterrar” dijo.

Adicionalmente, habló sobre los viajes del presidente: “Y para mientras, el presidente otra vez de viaje, entonces realmente me preocupa, me preocupa hasta cierto punto, me preocupa por el país de que no haya un norte, pero también siento cierto alivio porque sé que la propuesta que viniera de este gobierno y de estas bancadas, son propuestas que yo creería que son dañinas para el país”.

El diputado Arzú concluyó: “Lo de los Gobernadores yo creo que es un problema que ya mencioné, que es inconstitucional, en mi opinión, la forma en la que se están eligiendo, para empezar, deberían de ser nombrados y no electos, incluso vi un tweet del Gobierno y del presidente que decía: Felicitamos a los gobernadores electos. Usted no eligió a nadie, usted nombre no elige, así lo dice la constitución”.