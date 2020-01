Giammattei señala más irregularidades contra Sandra Jovel

En su primera reunión de Gabinete de Gobierno, el presidente Alejandro Giammattei dio más detalles de la conformación de la entidad anti corrupción y criticó de nuevo a Sandra Jovel.

Giammattei además presentó su política que guiará a su gobierno durante cuatro años.

El mandatario asegura que el acuerdo gubernativo de la instancia sería publicado mañana.

«Está conformado por un Concejo, luego por un director ejecutivo, luego un departamento de análisis que investiga. Luego de allí salen dos opciones: sale al MP si es penal, o a la Contraloría», dijo.

Luego, el MP pediría a la PGN para que intervenga a recuperar el dinero.

Sin embargo, Giammattei resaltó que una de las partes más importantes, será el análisis para que el caso de corrupción no se vuelva a repetir. Y por último, la rendición de cuentas.

El mandatario desmintió que Sandra Jovel entregara el cargo al actual canciller, Pedro Brolo.

«Buscamos los anexos del acuerdo migratorio con EE.UU., entre todos los papeles que dejaron, pero no los encontramos. No dejaron mucho», agregó.

Según Giammattei, trataron de aparentar la formalidad en la entrega del cargo, pero no ocurrió.

«Solo nos pasaron un acta, y ordenamos que esa acta no se refrendara. Le pedimos a Contraloría que tomara esto en cuenta», dijo.

El Presidente señaló que en la oficina en la Casa Presidencial hasta «arrancaron» cosas de las paredes, y solo dejaron un rollo de papel toilet. Añadió que ya tienen filmaciones de lo que ocurrió.

El Presidente asegura que habrá una base de datos en la cual las entidades de gobierno introducirán sus acciones para que sean consultadas.

Minutos más tarde, Jovel publicó un tuit en el cual asegura que le instruyeron no presentarse a Cancillería para el traspaso de mando.

Dada las declaraciones hechas por el señor Presidente el día de hoy y sin el afán de politizar y crear polémica, me permito informar que ayer la Directora General me instruyó no presentarme a la Cancillería. Adjunto comunicación. pic.twitter.com/toXCTmJRSU

— Sandra Jovel (@sandrajovel6) January 16, 2020