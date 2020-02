Anomalías en conteos en pasadas elecciones

La justicia española le ha dado trámite, seis años después a una denuncia interpuesta por el ex ministro de gobernación Carlos Vielmann, en contra de personeros de la extinta CICIG y ex funcionarios del Ministerio Público.

En el 2014, en medio del proceso que se llevaba en España contra el ex ministro de gobernación Carlos Vielmann, donde se le juzgó por ejecución extrajudicial y donde la Real Audiencia Española lo absolvió al no encontrar delito en su actuar, el ex funcionario procedió a denunciar a los entonces funcionarios de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y a funcionarios del Ministerio Público.

Seis años después, el juzgado de primera instancia numero 35 de España ha dado trámite a esa solicitud, en la cual Vielmann hace ver que los ex funcionarios abusaron de su poder para procesarlo con falsedades alegando persecución política en su contra.

Ante este trámite, el juzgado español ha citado a 15 personas, entre las que se encuentran: el ex comisionado Francisco Dallanese, la ex fiscal general Claudia Paz y Paz, los ex investigadores Christian Ulate, Jean Michael Gonzalez entre otros así como Marielos Monzón.

El documento emitido por el juzgado indica que estas 15 personas deben ser notificadas en Guatemala de la denuncia en su contra, y después de darse por enterados, tienen un plazo de 15 días para presentarse a dicha judicatura a entregar defensa ante los señalamientos en su contra.