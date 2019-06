¿Por qué Keanu Reeves sigue causando tanta admiración en las mujeres?

Keanu Reeves es oficialmente un tesoro nacional, ya que la estrella de John Wick ahora es aclamada como un “rey respetuoso”.

No solo está teniendo un momento en el que el mundo se ha enamorado de él nuevamente gracias a sus roles en películas y en streaming, sino que ahora puede agregar un nuevo galardón a la lista.

Reeves ha dominado el arte de posar con mujeres sin ser tocón.

Un tuit que muestra a Reeves posando con varias mujeres, incluyendo a Dolly Parton, con su brazo detrás de las mujeres y su mano suspendida sobre sus brazos o cinturas se ha vuelto viral.

Reeves es desde hace rato un actor muy querido, pero con su última película John Wick: Parabellum, su aparición en la comedia romántica de Netflix Always Be My Maybe y su voz en Toy Story 4, el amor se disparó.

El actor le dijo a la revista People que no tenía idea de que ahora era el novio de internet.

“Eso es, uh, eso es raro”, dijo Reeves. “Bueno, la positividad es genial”.

Lol Keanu ain’t taking no chances. 😂😂 pic.twitter.com/nnfIOZKbT1 — Kemoy Lindsay (@KemziLinzi) 9 de junio de 2019

i stan a respectful king love you so much keanu https://t.co/wLvl28sgth — sarita (@danktrex) 10 de junio de 2019

Ver más: Toy Story 4 supera las expectativas generadas

Comentarios

comentarios