Presidente anuncia “mecanismo novedoso” para estabilizar precios de combustibles

Para el próximo miércoles se tendrá una solución definitiva por el incremento de precios de los combustibles, según informó el presidente Alejandro Giammattei.



Durante esta semana, representantes de transportistas se reunieron con el Ministerio de Energía y Minas para establecer algunas soluciones por el incremento del precio del combustible especialmente del Diesel y de la canasta básica.

Sin embargo, fue el presidente Alejandro Giammattei quien informó que están trabajando en alternativas y soluciones, por lo que mencionó que están a la espera de dos o tres confirmaciones internacionales y así “dar una sorpresa” para el mecanismo novedoso para la estabilización de los precios para el año entrante.



El mandatario guatemalteco señaló que los bloqueos no ayudan en nada y mencionó que hay personas que viven de otras personas al ser utilizadas para bloquear carreteras. Además fue enfático en decir que los precios no pueden ser congelados.



Dicho mecanismo será presentando a los transportistas y según Giammattei tendrán 60 días para su aplicación pero será una solución definitiva, aunque no brindó mayores detalles sobre dicha acción.

Por Marcos Cahuex