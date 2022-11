Sala ordena dar posesión a Jorge Rodas como presidente del COG

La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo ha ordenado a la asamblea general del Comité Olímpico Guatemalteco que de posesión a la nueva junta directiva encabezada por Jorge Rodas.



Tras la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad y otras salas de apelación, la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo ha otorgado una petición de debida ejecutoria a la planilla encabezada por Jorge Rodas y ha ordenado a la asamblea general del Comité Olímpico Guatemalteco que les de formal posesión de sus cargos en la junta directiva.



Según se indica en la resolución una vez dada las sentencias donde se ordena dar posesión a la nueva junta directiva, se establece que la orden debe ser cumplida, por lo que le ordenan a la asamblea reunirse el próximo martes 29 de noviembre y así juramentar y dar posesión de los cargos a Rodas y demás integrantes.



De no hacerse esto, la sala indica que se certificará lo conducente, es decir, se notificara al Ministerio Pùblico par que este proceda con una investigación contra quien corresponda por el incumplimiento de la orden dada.



Con anterioridad, el Comité habría indicado que no podrían darle posesión a Rodas pues dada las suspensión emitida por el Comité Olímpico Internacional contra Guatemala la asamblea no se encuentra en funciones hasta que dicha suspensión sea levantada.

Por Sergio Osegueda