Finaliza el sueño para Ivana Batchelor en Miss Universo

La quetzalteca Ivana Batchelor finalizó su participación en el 71 certamen de Miss Universo celebrado esta noche de sábado.

Un total de 84 competidoras se reunieron en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de Nueva Orleans, según el sitio web de Miss Universo.

Batchelor de 22 años, una estudiante del tercer año de la carrera de comunicación, no pudo unirse a María del Rosario Molina, sexto lugar en 1955; y a Jessica Scheel, top 10 en el año 2010, en estar entre las 10 mujeres más bellas del planeta de acuerdo al certamen de Miss Universo.

La joven guatemalteca pudo proyectarse como una de las favoritas en las fases previas del certamen, según algunas posturas de expertos y personalidades, sin embargo, no pudo ingresar a las 16 semifinalistas.

Estas fueron:

Puerto Rico, Haití, Australia, República Dominicana, Laos, Sudáfrica, Portugal, Canadá, Perú, Trinidad y Tobago, Curacao, India, Venezuela, España, Estados Unidos y Colombia.

En redes sociales algunos guatemaltecos criticaron y lamentaron la no inclusión de Batchelor entre las 16 mejores.

Pese al resultado, Batchelor se ganó el corazón de seguidores en el país y en el extranjero.

Detalles del actual certamen

La ganadora final será elegida por un comité de selección compuesto por la Miss Universo 2010 Ximena Navarrete, la música Big Freedia, la modelo Mara Martin, la Miss Universo 1998 Wendy Fitzwilliam, la actriz y modelo Emily Austin, la empresaria del cuidado de la piel Olivia Quido, la conductora y periodista Myrka Dellanos, la autora y vicepresidenta de marketing y comercialización de Roku Sweta Patel, la Miss USA 2015 Olivia Jordan y la ejecutiva de marketing Kathleen Ventrella.

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, dijo en un comunicado que se sentía “honrada” de ser la anfitriona del certamen.

“La ciudad de Nueva Orleans y la Organización Miss Universo comparten valores comunes vinculados a celebrar la inclusión, la cultura y el empoderamiento de las mujeres”, dijo Cantrell en el comunicado.

La actual Miss Universo, Harnaaz Sandhu, coronará a su sucesora.

La competencia se cerraá con la actual Miss Universo, Harnaaz Sandhu, coronando a su sucesora. Sandhu fue la primera mujer representante de la India en ganar el título de Miss Universo en 21 años.

Sandhu se quedó con el título en el sur de Israel a fines de 2021. Ochenta mujeres participaron de la competencia, que fue organizada por el comediante Steve Harvey.

Jeannie Mai Jenkins y Olivia Culpo las anfitrionas de la competencia

La presentadora de televisión y estilista Jeannie Mai Jenkins es la presentadora de la Competencia Miss Universo de este año junto a Olivia Culpo, quien ganó Miss Universo en 2012.

Además, los músicos Big Freedia, Big Sam’s Funky Nation, Amanda Shaw, Tank and the Bangas y Yolanda Adams tendrán actuaciones en la competencia este año.

The final TOP 16 spot belongs to COLOMBIA! #MISSUNIVERSE The 71st MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE in the U.S. on @TheRokuChannel! pic.twitter.com/fgBXUqoPg9

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023