Minex se pronuncia sobre el rechazo del gobierno de Colombia hacia la Justicia guatemalteca

Luego de que el Ministerio Público solicitara la orden de captura contra el ex mandatario de la CICIG y ahora ministro de Defensa en Colombia, Iván Velásquez, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo que no aceptará una orden de captura contra su ministro y anunció acciones legales y llamó a consultas a la embajadora de Colombia acreditada en Guatemala.



Debido a ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Guatemala por medio de un comunicado señaló que rechaza el exabrupto del Gobierno de Colombia hacía la Justicia guatemalteca.



Además mencionaron que lamentan que el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes.



Por ello la cancillería guatemalteca decidió por reciprocidad llamar a la embajadora de Guatemala en Colombia a consultas.



Según explicó el MINEX hasta hoy, no ha recibido ninguna nota del Ministerio Público al respecto.



Por último reiteraron el respeto de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho y de la separación de poderes, y hacen un llamado para que el asunto se resuelva por la vía diplomática y el diálogo.

Por: Marcos Cahuex.