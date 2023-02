Defensa de Erick Melgar Padilla culpa de “montaje” a desaparecida CICIG

La juez de mayor riesgo C ha escuchado las argumentaciones de la defensa del militar retirado Erick Melgar Padilla, en las cuales culpa a la extinta CICIG de haber montado en caso en contra de su defendido.



En la continuación de la audiencia de etapa intermedia en contra del militar retirado Erick Melgar Padilla dentro del caso Manipulación de Justicia, la defensa de este culpo a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de ser la responsable de haber generado un montaje en contra de su patrocinado y así indicar que este es inocente de los hechos que el Ministerio Público asegura hay en su contra.



En este caso, el ministerio Público acusa a Melgar de supuestamente haber intervenido en una investigación para así desviarla y no salir afectado como uno de los presuntos asesinos de su padre.



Se espera que este jueves la juez de mayor riesgo C, Silvia de León de una resolución al respecto sobre si el militar debe o no enfrentar juicio.

Por Sergio Osegueda