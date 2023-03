Capturan a policías que usaban canción como clave para filtrar información a narcos

Autoridades capturaron a dos agentes de la Policía Nacional Civil señalados de filtrar información a grupos criminales para que estos no fueran capturados cuando se realizaban las detecciones de pistas ilegales.



Por filtrar información sensible a grupos criminales, este jueves fueron detenidos dos agentes de la policía nacional civil asignados a la Unidad de Métodos Especiales, siendo estos Diego Waldemar Pérez Orozco y Yesica Iliana Ramos Cano.



Según se ha informado, estos utilizaban la información que tenía en sus manos y la trasladaban a grupos del crimen organizado con el cual procuraban que no fueran capturados, principalmente cuando se realizaba la ubicación de pistas ilegales o bien el hallazgo de ilícitos.



Para pasar la información, se estableció que estos utilizaban la clave Ángel del Cielo, siendo esta una canción que al inicio indica, “ya me torcieron en la movida”, y así anunciaban que las autoridades realizarían operativos.



Los agentes están señalados de los delitos asociación ilícita, procuración a la impunidad o evasión con agravante especial con aplicación relativa y responsabilidad de funcionarios o empleados público con agravación especial.



Dentro de los operativos de este día, se esperaba la captura de un tercer agente asignado a la unidad de protección de personalidades, sin embargo este se dio a la fuga y no se logró su detención.

Por Sergio Osegueda