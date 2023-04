Registro de Ciudadanos suma 5,913 credenciales entregadas

5,913 credenciales ha entregado el Registro de Ciudadanos, según el último informe brindado el 12 de abril.



Hasta el miércoles 12 de abril, el Registro de Ciudadanos registraba un total de 5,913 credenciales entregadas a los candidatos que buscan un cargo público y que con dicho documento no solamente los hace acreedores de inmunidad, sino, también de realizar la campaña electoral.



En 70 días estará finalizando la campaña electoral, a pesar de ello, no todos los candidatos han recibido su credencial para iniciar la campaña, por lo que las agrupaciones políticas han hecho público su malestar indicando que se están atrasando para poder presentar su plan de trabajo.



Sin embargo, el registro de ciudadanos indicó que son alrededor de 100 los expedientes que se debe conocer pero que para el sábado podrían ya estar resueltos. Y para el lunes de la próxima semana podrían finalizar la entrega de credenciales en caso de que no existiese algún recurso de nulidad.



Según cifras del Registro de Ciudadanos, hasta el 11 de abril se conocieron 4 mil 311 expedientes, que hacen un total de 44 mil 989 candidatos entre inscritos y no inscritos.

por Marcos Cahuex