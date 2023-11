Una madre ganó un juicio para desalojar a sus 2 hijos de su hogar

En la ciudad de Pavía que se ubica al norte de Italia, una mujer de 75 años de edad ganó una demanda que había interpuesto en contra de sus dos hijos. En el recurso legal, la mujer buscaba desalojar a sus hijos de 40 y 42 años de su hogar. De acuerdo con los documentos judiciales pertenecientes al caso, la mujer argumentaba que sus descendientes vivían con ella en un apartamento familiar donde no aportaban ninguna ayuda económica, a pesar de que ambos hombres se encuentran con empleos.

En un Tribunal del Distrito de Pavía, la jueza Simona Caterbi otorgó la razón a la madre que está jubilada y separada del padre de sus hijos. Durante el juicio se dio a conocer que la pensión que recibe la mujer está destinada exclusivamente al mantenimiento y alimentación del hogar. Caterbi quién se refirió a ambos hombres bajo el termino de “bamboccioni” que se traduce a bebés grandes, les indicó que tienen hasta el 18 de diciembre del presente año para retirarse del hogar de su madre.

Según un periódico de la localidad conocido como “La Provincia Pavense”, los hijos de la mujer argumentaron durante el juicio que los padres italianos cuentan con la obligación por ley de cuidar a sus descendientes el tiempo que sea requerido. A lo que la jueza Simona Caterbi respondió: “No existe ninguna disposición en la legislación que atribuya al hijo adulto el derecho incondicional a permanecer en el hogar de propiedad exclusiva de los padres, contra su voluntad y en virtud únicamente del vínculo familiar”. La jueza citó en la sentencia dictaminada en el caso, una ley vigente que expresa “la permanencia en el inmueble podría considerarse inicialmente fundada porque la ley se basa en la obligación alimentaria que corresponde al progenitor”. Seguido de esto Caterbi expresó que “Ya no parece justificable considerando que ambos acusados son sujetos mayores de 40 años y una vez superada una edad determinada, el niño ya no puede esperar a que los padres continúen con la obligación de alimentarlos más allá de límites que ya no son razonables”.

Este tipo de casos ya se han suscitado en el sistema legal de la nación italiana. En 2020 el Tribunal Supremo italiano abordó un caso donde un profesor de música de 35 años abogó por ayuda financiera por parte de sus padres. El hombre argumentó que no podía mantenerse debido al limitado salario anual que poseía. De acuerdo con un estudio por parte de la agencia de datos Eurostat, la sociedad italiana abandona el hogar paterno a los 30 años de edad. Sin embargo el país italiano no posee el índice más alto de la Unión Europea, este puesto lo ostenta Croacia, donde las personas se van de sus casas a los 33,4 años.