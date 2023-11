Hija de Bruce Willis actualiza sobre salud de su padre

La hija de Bruce Willis, Tallulah Willis, compartió una actualización sobre la salud de su padre después de que el actor de “Die Hard” fuera diagnosticado con demencia frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés) a principios de este año.

“Tiene una enfermedad cognitiva realmente agresiva, una forma de demencia que es muy extraña”, señaló Tallulah en el episodio de este miércoles de “Drew Barrymore Show”. Y añadió: “Él está igual, lo que creo que, en ese sentido, he aprendido que es lo mejor que se puede esperar”.

Tallulah es la hija menor de Willis y la actriz Demi Moore, quienes estuvieron casados de 1987 a 2000. También son padres de las hermanas mayores de Tallulah, Scout y Rumer Willis. En 2009, Willis se casó con Emma Heming y tienen dos hijas pequeñas.

La familia de Bruce Willis ––incluidas Heming, Moore y sus cinco hijas–– ha informado periódicamente sobre el estado de salud del actor, luego de que en febrero compartieran el diagnóstico de FTD a través de un comunicado.

Ser abierto sobre el progreso de Willis es “importante”, dijo Tallulah este miércoles, al señalar que el objetivo de su familia es “difundir la concienciación sobre la FTD”.

“Si podemos tomar algo con lo que estamos luchando como familia, individualmente, para ayudar a otras personas, para darle la vuelta, para hacer algo hermoso al respecto, eso es realmente especial para nosotros”, explicó.

“Algo andaba mal durante mucho tiempo”: Tallulah Willis habla sobre el diagnóstico de demencia de su padre, Bruce Willis

Según la Clínica Mayo, FTD es un “término general para un grupo de trastornos cerebrales que afectan principalmente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estas áreas del cerebro están generalmente asociadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje”.

El mes pasado, Glenn Gordon Caron, amigo de Bruce Willis y colaborador en “Moonlighting”, declaró a New York Post que el actor no habla y añadió que “todas esas habilidades lingüísticas ya no están a su alcance, y sin embargo sigue siendo Bruce”.

Esta semana, Tallulah dijo que “una gran parte” de la manera en que comparte tiempo con su padre ahora es “tocando música, y simplemente sentándose en esta energía de amor”.

“Veo amor cuando estoy con él”, añadió más tarde. “Y es mi padre, y él me ama, lo que es realmente especial”.