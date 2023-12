Ruth López: “La estructura de nuestra constitución lo que plantea es un modelo de reelección diferida”

En el análisis de a las 8:45 p.m. del domingo 3 de diciembre del 2023, se abordó el tema: “La secretaria privada de Nayib Bukele es la primera mujer que ocupa la presidencia de El Salvador” junto a los profesionales: El internacionalista Roberto Wagner y la Jefa del área de Anticorrupción y Justicia de la ONG Cristosal El Salvador, Ruth López. Los analistas encargados de llevar la conversación fueron Cristhians Castillo y Carlos Hoffman. Durante el análisis los momentos más destacados fueron los siguiente:

La Constitución de El Salvador dice que no se puede reelegirse, sino que tiene que haber alternabilidad

La Jefa del área de Anticorrupción y Justicia de la ONG Cristosal El Salvador, Ruth López, respecto a este tema declaró que “La Constitución Salvadoreña es muy clara, tiene no solo los 6 artículos que expresamente se refieren a la alternancia en el poder, sino también a otros artículos que ponen obstáculos. Por ejemplo en el caso Salvadoreño no es posible renunciar, que un presidente o un vicepresidente renuncien a un cargo, o tampoco es posible teniendo en cuenta el informe único de la Constitución que se puedan postular. Es decir, hay muchos más artículos que estos que ya son los más conocidos. La estructura de nuestra constitución lo que plantea es un modelo de reelección diferida. A diferencia de otros países que tienen por ejemplo modelos de reelección continua como lo es Estados Unidos. En el caso salvadoreño nuestro modelo es un modelo diferido; sin embargo, los obstáculos legales no han podido ser superados porque realmente no hay una posibilidad que lo permita”.

¿Qué está sucediendo en el triángulo norte de Centroamérica?

El internacionalista Roberto Wagner comenta que “Yo noto dos diferencias con el caso de Honduras y El Salvador. Caso de Honduras, un fraude descarado, que venía de una polarización ideológica con el tema de Manuel Zelaya. A Manuel Zelaya le hacen un golpe de estado por mencionar una reelección cuando por ejemplo el que asume transitoriamente el poder, el ex presidente del Congreso Micheletti y después Dubón como diputados hablaron de lo mismo y no les hicieron nada. El caso de El Salvador yo creo que Ruth lo dice muy bien y ella es más conocedora en ese sentido sobre estos temas y como se da una situación en la que se ponen ciertas personas, en la sala de los constitucional en El Salvador y como se toman estas decisiones. Ahora bien lo que pasa es que tienes aquí un argumento político, un argumento político de quien yo creo y tengo que decirlo de quien me parece el político más astuto no de Latinoamérica, sino probablemente del mundo. Y en ese sentido mis respetos, porque Bukele maneja un discurso en el que le da un giro y que dice las formas son el problema”.

La Secretaria Privada de Bukele es la que termina asumiendo el cargo como una designada presidencial

De acuerdo con Ruth López, la interpretación a este asunto es que “Quiero explicar que también este desenlace que estamos viendo tiene antecedentes importantes en el caso de El Salvador, que se han cambiado las reglas electorales. Es decir, aquí no solo estamos hablando del tema de la reelección, para que ustedes tengan una idea en el sistema electoral legislativo ha habido un cambio de fórmula electoral. Nosotros teníamos una fórmula Hare de restos mayores y ahora tenemos una fórmula D’Hondt igual que la tiene este gobierno de Guatemala. En el caso de los municipios hemos tenido una reducción en la circunscripción y en la cantidad de personas que van a ser electas en los municipios. Lo que quiero decir con todo esto, es que justamente lo que hemos visto en estas últimas horas, días, de esta designación presidencial, una sustitución que no está prevista en la ley, el nombramiento de esta persona donde no hubo debate. Los funcionarios deben de pasar por un proceso de juramentación”.

¿Estamos ante un nuevo modelo de democracia donde se toleran todas estas contradicciones?

El internacionalista Roberto Wagner declaró que “Con todo respeto yo creo que no. Al final del día ¿Qué es lo que pasa?, ¿Qué es la diferencia entre Estados Unidos y China?, China no le importa tu modelo político; Xi Jinping dijo “en el 2050 vamos hacer la primer superpotencia del mundo y le vamos a ofrecer al mundo una alternativa a la democracia”, y obviamente eso le gusta a mucha gente en América Latina. En cuanto al tema de la cooperación internacional, se hablan de sanciones y de lo que puede pasar en Guatemala, hay que ver el caso de Nicaragua, donde hay decenas de grandes empresas estadounidenses que siguen haciendo negocios con Nicaragua. Los problemas tenemos que aprenderlos a solucionarlos nosotros; la apuesta que se le está haciendo a la comunidad internacional es profundamente ignorante”.