MP presenta antejuicio contra jueza que dio falta de mérito a Napoleón Barrientos

El Ministerio Público ha presentado una solicitud de antejuicio en contra de la juez Wendy Coloma al considerar que incurrió en delito tras decretar falta de mérito a favor del ex ministro de gobernación, Napoléon Barrientos.

Por medio de un comunicado, el Ministerio Público ha informado que ha presentado ante la Dirección de Gestión Penal del Organismo Judicial, una solicitud de retiro de inmunidad en contra de la juez B del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Wendy Coloma, al considerar que esta habría incurrido en el delito de resoluciones violatorias a la constitución.

Según indica el ente investigador, esta solicitud nace tras la decisión de la juzgadora de decretar falta de mérito a favor del ex ministro de gobernación, Napoleón Barrientos, pues de acuerdo a lo presentado por la fiscalía, se daba seguimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad de certificar lo conducente contra el ex funcionario por supuestamente no haber cumplido con la orden de retirar a los manifestantes frente a la sede del ministerio en octubre pasado.

El ente afirma, que la juez incurrió en el delito al afirmar que no habían indicios suficientes contra el ex ministro, cuando la fiscalía había presentado la debida argumentación y consideran que tienen suficientes indicios y cumpliendo la orden de la Corte, debía seguir siendo procesado Barrientos.

Por tal razón, ahora solicitan a la Corte Suprema de Justicia, despoje de la inmunidad a la juzgadora para que pueda ser investigada y procesada por haber beneficiado al ex ministro.

Por Sergio Osegueda