José José y sus 72 años: la disputa familiar que sigue al “Príncipe de la Canción” a casi 5 meses de su muerte

El cantante mexicano José José cumpliría este lunes 72 años, pero falleció en la ciudad de Miami el 28 de septiembre de 2019.

A casi medio año de su trágico deceso, en medio de versiones encontradas sobre sus últimos días, la disputa familiar entre sus hijos parece no tener fin y podría agravarse una vez que se revele de manera oficial el contenido de su testamento.

Apenas hace unos días Anel Noreña, la segunda esposa del cantante y madre de sus hijos José Joel y Marysol, se lanzó contra Brayan Fanier Álvarez Rojas, el joven colombiano que dice ser hijo del “Príncipe de la Canción”.

En entrevistas con medios de comunicación y a través de sus redes sociales, Noreña envió un mensaje al joven: «José José no es tu papá» y recordó que el intérprete se sometió a una prueba de ADN que resultó negativa.

Poco se supo de la vida de José José en sus últimos años (Cuartoscuro)

“Que quede claro: no es de la familia…No, no es tu papá y dejó un vídeo específicamente diciendolo mi amor, ya se te dijo que si no estabas a gusto con lo del ADN, vayas y demandes al laboratorio, tampoco has ido, insistes, insistes, insistes, pero no, es una realidad y la tienes que aceptar ‘mijo’, porque sino es irte contra la palabra de José y José ya murió”, comentó Anel.

«Ayúdenme a que este video se divulgue porque el muchacho está cometiendo un grave error. Él es un imitador de José José, no lo niego, pero no es su hijo”, expresó en su cuenta de Instagram, en donde compartió además un video donde el cantante explicó la situación con Brayan.

José José recordó que él mismo le ofreció al joven hacerse una prueba de ADN.

“Lo primero que hice por respeto a Dios, porque todo hijo es una bendición, por respeto a mi esposa, por respeto a mis hijos, por respeto al público y por respeto a su señora mamá de él, le invité a que nos hiciéramos un ADN para comprobar si éramos familiares o no.

El ADN se mandó a los EEUU para que no hubiera probabilidad de manipular las cosas y que saliera positiva la prueba. La prueba sale negativa, cosa que a mí me pareció insólita sobre todo porque canta muy bien y por el parecido con la familia de mi padre”, detalló el “Principe”.

Anel Noreña no está de acuerdo en que Manuel José se promueva como hijo de José José (IG: anel_norenamx/manueljoseoficial)

Sin embargo, lamentó que Brayan comenzara a poner en duda su honestidad, dando a entender que había manipulado la prueba.

En su reciente visita a México, en donde ofreció homenajes a José José con el nombre artístico de Manuel José, el joven aseguró que “El Príncipe” fue víctima de una conspiración y lo pusieron en contra de él.

Tras la muerte del cantante resultó evidente el distanciamiento que existía entre sus hijos Marysol y José Joel con Sarita Sosa, la hija menor del intérprete.

Los hijos de José José están distanciados (Foto: Instagram)

Los hijos de Anel acusaron a Sarita de ocultarles el lugar donde se encontraban los restos de su padre, además emprendieron un proceso para saber qué fue de los últimos meses en la vida del cantante.

En una entrevista para Telemundo, en diciembre de 2019, Sara Sosa reconoció que había un distanciamiento con sus hermanos y dijo sentirse triste luego de que Marysol y José Joel revelaran los audios de las llamadas telefónicas en las que les informaba de la muerte de su padre.

Aún no hay información oficial acerca del testamento de José José (Cuartoscuro)

Sarita señaló que “no fue sorpresa” el hecho de que sus hermanos filtraran los audios y está consciente de que deben tener más grabaciones de ella. “Nunca imaginé que iban a hacer eso, pero es triste”, las cosas pasan, ni modo, ya pasó».

Descartó además tener algún temor de viajar a México, pues también es su país y no quiso confirmar si emprenderá acciones legales contra sus medios hermanos por haber filtrado los audios.

Hasta ahora hay pocas respuestas sobre lo que pasará, por ejemplo, con el dinero de las regalías de José José y cómo serán repartidos sus bienes, pues algunas versiones sobre su testamento aseguran que hay una sola heredera, pero de manera oficial no hay información aún.