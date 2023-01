Ex candidato presidencial Manuel Baldizón sale de prisión

El ex candidato presidencial Manuel Baldizón ha salido de la prisión y asegura enfrentar la justicia guatemalteca y no como otras personas que se encuentran prófugas de la justicia nacional.



En horas de la noche del pasado miércoles el ex candidato Manuel Baldizón salió de la prisión en la cárcel preventiva de la base militar Mariscal Zavala luego de haber hecho efectivo el pago de 1.8 millones de quetzales en concepto de cauciones económicas.



A su salida este afirmó que sigue dispuesto a enfrentar la justicia y no darse a la fuga como otras personas.



Posterior a esto, Baldizón abandonó la prisión, ahora se espera que el Ministerio Publico concluya las investigaciones en su contra y a mediados de año se discuta si este debe o no enfrentar juicio por caso transurbano y por caso Odebrecht.

Por: Sergio Osegueda.