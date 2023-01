Suspenden audiencia de etapa intermedia para 28 implicados en caso Insivumeh

Cuatro incidentes impidieron que diera inicio la audiencia de etapa intermedia para 28 implicados en el caso Insivumeh, entre estos el traslado a un centro asistencial de la esposa del diputado Jorge García Silva.



Para este viernes se tenía previsto que diera inicio la audiencia de etapa intermedia para definir si 28 implicados entre estos el ex director de la entidad Jason Samayoa así como familiares del diputado Jorge García Silva, debían o no enfrentar juicio porsupuestos actos de corrupción en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, Insivumeh, que llevaron a la extracción anómala de 30 millones de quetzales durante la emergencia por COVID-19 en el país.



Sin embargo cuatro incidentes impidieron que la audiencia pudiera llevarse a cabo. Las primeras correspondientes a los defensores de dos implicados, uno porque renuncio y otro porque no se presentó, por lo que ante la ausencia de ambos no se podía desarrollar la audiencia.



Posteriormente se conoció una excusa por parte del ex vocero del Insivumeh Emilio Barillas, asegurando que no se podía presentar por estar enfermo, aunado a esto mientras el juez Julio Vásquez Xol pasaba lista, la esposa de García Silva, Mirtha Monterroso presentó dolores fuertes en el abdomen.



Ante esto su abogado aseguro que existen exámenes médicos que le diagnostican apendicitis por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro asistencial privado en la zona 10 capitalina.



Por estas razones el juez decidió aplazar la audiencia hasta el próximo 28 de febrero.



Por Sergio Osegueda

