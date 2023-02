Se cancela reunión entre Grupo G13 y magistrados del TSE

El Grupo G13 buscaba reunirse con magistrados del TSE para abordar temas de procesos electorales, sin embargo, esta reunión no se llevó a cabo.



Para este martes 21 de febrero se tenía previsto que el grupo conocido como G13, instancia de coordinación entre agencias bilaterales y multilaterales conformada por 9 países que destinan recursos para Guatemala, se estarían reuniendo con magistrados del Tribunal Supremo Electoral para abordar temas de cómo comprender el proceso electoral en Guatemala y hacía donde orientar esfuerzos de cooperación y observación que contribuyan a fortalecer la democracia guatemalteca.



Sin embargo, dicha reunión no se llevó a cabo, ya que el pasado fin de semana el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una carta a la Embajada del Reino Unido e Irlanda del Norte donde manifestaron no estar de acuerdo con dicha reunión.



Además aseguraron que el G13, no utilizó los canales diplomáticos adecuados para la invitación, mismos que fueron compartidos por la Dirección de Protocolo de la Cancillería de Guatemala.



Un grupo de personas llegaron a las afueras de donde posiblemente se iba a realizar la reunión manifestando su inconformidad y solicitaban que no se entrometiera el G13 en asuntos internos que compete a Guatemala.



El reclamo que hace el Gobierno de Guatemala mediante el Minex, también solicita “respetar el desarrollo del proceso electoral, el cual es independiente y de claridad meridiana, por lo tanto, no necesita la supervisión de actores externos para deslegitimar y descalificarlo”.

Por Marcos Cahuex