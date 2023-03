Establecen fecha para conocer petición del MP de retirar medida sustitutiva a Manuel Baldizón

El juzgado de mayor riesgo D ha fijado fecha para discutir la petición del Ministerio Público de retirarle la medida sustitutiva al ex candidato presidencial Manuel Baldizón, mientras que FECI busca adelantar la fecha.



Tras la petición presentada por el Ministerio Público para retirarle la medida sustitutiva al ex candidato presidencial Manuel Baldizón dentro del caso Odebrecht, el Juzgado de Mayor Riesgo D ha decidido fijar la fecha de la audiencia para el próximo 24 de mayo.



Para ese día se tiene previsto que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad presente sus argumentos bajo los cuales buscan que Baldizón retorne a prisión preventiva.



Según el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, la petición va en vías de que las circunstancias por las cuales en diciembre pasado le otorgaron las medidas sustitutivas ya habrían cambiado aunque no detalló las razones del porque la petición de la remoción del beneficio.



Dado a que la audiencia esta programada para dentro de 2 meses aproximadamente, Curruchiche afirma que han presentado un recurso de reposición con la intensión de que el juez Juan José Jiménez pueda adelantar la fecha de la audiencia.



En este caso, Baldizón fue beneficiado con una medida que consiste en arresto domiciliar, arraigo, prohibición de hablar con imputados y el pago de una caución económica de 800 mil quetzales, que al cancelarlos, provocó su liberación el pasado 12 de enero.



Por Sergio Osegueda



