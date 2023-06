Sarah Polley en conversaciones para dirigir el live action de “Bambi” para Disney

Múltiples fuentes le dijeron a Deadline que el proyecto es un musical que presenta música de la estrella del country Kacey Musgraves, ganadora de seis premios Grammy. Micah Fitzermam-Blue y Noah Haspster escribieron el borrador más reciente del guión. Chris y Paul Weitz producirán Depth of Field.

El estudio señaló por primera vez su intención de adaptar Bambi para la acción en vivo a principios de 2020, trayendo a bordo a Geneva Robertson-Dworet y Lindsey Beer como escritores y Profundidad de campo para producir en enero de ese año. Aún no se sabe cuándo podría ponerse en marcha el proyecto, dadas las condiciones de huelga impredecibles, para empezar.

La película es, por supuesto, la historia de la mayoría de edad de Bambi, el joven ciervo golpeado por la tragedia que cuenta entre sus amigos del bosque: el conejo Tambor y una mofeta llamada Flor. Una adaptación de la novela Bambi, a Life in the Woods de Felix Salten de 1923 , lanzada por RKO Radio Pictures en 1942, el Bambi original fue solo la quinta película animada que surgió de Disney. La película dirigida por David Hand y una variedad de directores de secuencias recaudó más de $267 millones en todo el mundo, obtuvo nominaciones a los Premios de la Academia por Mejor Sonido, Canción y Partitura Musical Original, y se ha mantenido como un clásico a lo largo de los años, sin duda continúa traumatizando a los jóvenes espectadores con su famosa representación. de la muerte de la madre de Bambi hasta el día de hoy.

Pic fue inscrita en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso, dada su importancia cultural, histórica y estética, en diciembre de 2011.

La versión de Polley de Bambi será la última de una larga lista de películas de acción en vivo para adaptar las películas animadas clásicas de Disney. La entrega más reciente de esta serie, que ha hecho un gran negocio para el estudio, es The Little Mermaid, dirigida por Rob Marshall , que ha recaudado más de 414 millones de dólares desde que se estrenó en los cines el 26 de mayo. Sin duda, Polley estará en buena compañía cuando se cierre su contrato para el proyecto, uniéndose a una lista de directores elegidos por Disney para estas películas que también incluye a Jon Favreau, Kenneth Branagh, Niki Caro, Guy Ritchie, Tim Burton y Robert Zemeckis, para nombrar solo algunos.

El aclamado drama coral de Polley, Women Talking , basado en la novela de Miriam Toews, se basó en la historia real de 2010 de una colonia menonita boliviana para examinar la elección imposible que enfrentan las mujeres de una comunidad religiosa aislada luego de numerosos incidentes de agresión sexual por parte de los hombres. pensaron que sabían. Polley dirigió la película a partir de su guión y la estrenó United Artists Releasing luego de su presentación en Telluride en otoño. También le valió los premios Critics’ Choice y WGA, una nominación al Globo de Oro y otros reconocimientos importantes.

Otros créditos como directora de Polley incluyen el documental Stories We Tell , ganador de los premios WGA Award y Cinema Eye Honors Award , que examina a la familia de narradores de la que forma parte, y los aclamados dramas Take This Waltz y Away from Her . Comenzó su carrera como actriz, comenzando de niña en películas como The Adventures of Baron Munchausen antes de protagonizar títulos como Dawn of the Dead , y está representada por WME, GGA en Canadá, Circle of Confusion y Jackoway Austen. Tyerman.