Excandidato Carlos Pineda pide en la CC repetir elecciones generales

El excandidato Carlos Pineda presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) citando el caso del partido Movimiento Semilla, asegurando que no se aplicó la ley con igualdad, al no permitir su participación el pasado 25 de junio. El político pide que se repitan las elecciones generales.

La petición se basa, explicó esta tarde, en el precepto de igualdad ante la ley, pues indicó que en su caso aplicaba el artículo 92 de la Ley Electoral, el cual establece que no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a elecciones y hasta que ésta no finalice. El político citó el caso del partido Movimiento Semilla, pues según él, fue beneficiado para su continuidad electoral basada en el referido artículo.

“A nosotros no nos tomaron en el mismo criterio que al partido Semilla. Por menos nos bajaron en la elección. No nos están tratando con igualdad. No podemos tener una justicia selectiva. Desde el 27 de junio metimos una apelación ante la CC que no ha sido resuelta”, dijo el ex presidenciable del partido Prosperidad Ciudadana.

Pineda adujo que al negar el derecho de 1,268 aspirantes, que según él fueron excluidos de competir electoralmente el 25 de junio, se “rompe el orden constitucional”.

“Pido que haya libertad de elección y participación, que no sean las cortes, que no sea ninguna organización la que decida”, dijo el empresario, quien aseguró que no le importaba participar o no en una posible repetición de las votaciones. “No me metí en la política para sobrevivir, sino para rescatar a este país”, agregó.

Ante la pregunta si el recurso presentado este domingo es extemporáneo, Pineda enfatizó que “la ley no tiene tiempo”.

Pineda agrega que aún hay tiempo para volver a convocar a nuevas elecciones y pide que lo dejen participar, "aunque sea sin un partido político", señaló. — Canal Antigua (@CanalAntigua) July 16, 2023

“Todos los partidos manipulan datos de afiliados”

El excandidato fue consultado por el caso de la agrupación que postula a Bernardo Arévalo, a la cual la FECI señala de falsificar firmas para llenar cupo de afiliados. Pineda dijo que en el fondo, todas las agrupaciones políticas realizan ciertos artificios en este aspecto.

“Todos los partidos compran bases de datos para llenar el cupo. Si revisan todos los partidos, van a estar iguales todos”, resaltó.

Pineda dijo que de darse con lugar su solicitud, daría “estabilidad” al país y “lavaría la cara” a entidades públicas relacionadas en la coyuntura electoral. Si no tiene efecto, explicó, el próximo jefe del Ejecutivo ejercería sin legitimidad.

“Si alguien queda de presidente luego de este circo que se ha hecho en el país, para mi es una presidencia ilegítima”, finalizó.