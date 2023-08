Registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, confirma retorno a labores

Tras un mes de ausencia, este lunes se ha confirmado que el Registrador de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, ha retornado a sus labores, tras cumplir con el periodo vacacional que le fue autorizado por los magistrados luego de anunciar que no se procedería a realizar la suspensión del partido Movimiento Semilla.

Con esta decisión, la sub registradora Eleonora Castillo deja de ser la encargada del despacho y continua en su mismo puesto, cabe destacar que de acuerdo a las peticiones del Ministerio Público, la orden de captura girada en contra de esta por no acatar la orden de suspender al partido Movimiento Semilla, por parte del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal sigue vigente, aunque de momento se desconoce el paradero de Muñoz. No obstante de acuerdo a las autoridades del Tribunal, Castillo continúa desempeñando sus funciones.

Por: Sergio Osegueda