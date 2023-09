Sismo sacude Marruecos y deja al momento 100 muertos

Un fuerte sismo de magnitud 6,8 sacudió Marruecos cerca de las 11:00 p.m. este viernes, hora local, y las autoridades están reportando aproximadamente 100 muertos.

Las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos dijeron en X, antes conocido como Twitter, que cerca de 100 personas perdieron la vida a causa del terremoto. “Les recordamos la necesidad de tener precaución y tomar medidas de seguridad debido al riesgo de réplicas”, agregó el mensaje.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) dijo que se trata del sismo más fuerte que ha afectado el área en más de 120 años.

El foco sísmico estuvo localizado a 18,5 kilómetros de profundidad, relativamente superficial, y el epicentro se ubicó a 56,2 kilómetros al este de Oukaïmedene, en la región de Marrakesh-Safi, y a 48,4 kilómetros al noreste de Marrakesh, en la misma región, indicó el USGS.

“Los terremotos de esta magnitud en la región son poco comunes, pero no inesperados. Desde 1900, no ha habido terremotos M6 (magnitud 6) ni mayores dentro de los 500 kilómetros de este terremoto, y sólo 9 terremotos M5 (magnitud 5) y mayores”, dijo la entidad.

El USGS también anticipó que “es probable que se produzcan daños importantes y que el desastre sea potencialmente generalizado”, al destacar que muchas personas de la zona residen en estructuras que son “altamente vulnerables a los terremotos”.

La televisión estatal Al-Aoula mostró varios edificios derrumbados cerca del epicentro del sismo.

En Marrakech, algunas casas en la atestada ciudad vieja se derrumbaron y las personas movían los escombros con sus propias manos mientras esperaban equipos especializados, dijo la residente local Id Waaziz Hassan a la agencia de noticias Reuters.

Otro residente de Marrakech, Brahim Himmi, dijo a Reuters que vio ambulancias saliendo del casco antiguo y que muchas fachadas de edificios resultaron con daños. Dijo que la gente estaba asustada y permanecía afuera en caso de otro sismo.

Los movimientos también se sintieron en la capital, Rabat, a unos 350 kilómetros al norte de las montañas del Alto Atlas, dijo Reuters citando a testigos presenciales.

El canal Al-Aoula también informó que miles de personas huyeron de sus casas y edificios residenciales después de que el Instituto Nacional de Geofísica del país advirtiera sobre posibles réplicas.

El instituto dijo que el terremoto que sacudió la región de Al Haouz, en el suroeste de Marruecos, se produjo a una profundidad de unos 8 kilómetros.

