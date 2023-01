Autoridades aun no confirman la autenticidad de la pintura localizada en allanamientos

A una semana de la localización de una pintura que presenta similitudes con un lienzo robado hace 8 años en Antigua Guatemala, las autoridades aun no confirman la autencidad de la pieza localizada y declarada robada de una residencia en carretera a El Salvador.

Hace una semana fue localizada una pintura como producto de los allanamientos realizados por los reobos perpetrados en residencias de Carretera a El Salvador, dicha pintura presenta similitudes con la robada hace 8 años del templo El Calvario en Antigua Guatemala perteneciente al pintor Tomas de Merlo, situación por la cual tanto el Ministerio Público como el ministerio de Cultura y Deportes indicaron que someterían a las pruebas respectivas para verificar la autenticidad del lienzo.

Sin embargo, aunque los días han transcurrido, no ha habido un pronunciamiento

Según el Ministerio Público, los técnicos propuestos por el Ministerio de Cultura y Deportes aún no han trasladado los resultados de los estudios realizados a la pintura, mientras que el Ministerio de Cultura afirma que no puede compartir la información obtenida de los estudios dado a que el MInisterio Público no permite que los mismos sean divulgados por motivo de la investigación que se lleva a cabo.

Hasta este instante continúa la duda sobre si la pintura encontrada es la original que fue robada de Antigua Guatemala y de ser esta la pintura que acciones procederan contra la persona que asegure ser el dueño del lienzo y que lo habría reportado como robado de su residencia en las semanas anteriores.

Por Sergio Osegueda.