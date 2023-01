Mynor Lobos acepta cargos en caso de venta sobrevalorada de edificio al MP

Mynor Lobos acusado de vender de forma sobrevalorada un edificio al Ministerio Público durante la gestión de la ex fiscal Thelma Aldana y quien se hizo pasar por el dueño del mismo aceptó su culpabilidad y ha sido condenado por estos hechos.



Bajo esta declaración, Mynor Lobos se declaro culpable de haber prestado su nombre para así vender un edificio sobrevalorado en 35 millones de quetzales al Ministerio Público durante la gestión de la ex fiscal general Thelma Aldana.



Por estos hechos el Ministerio Público solicitó que se le impusiera una pena de 8 años de prisión y multa de 50 mil quetzales, sin embargo tras analizar el caso y determinar que por acogerse a la ley de aceptación de cargos, Lobos debía obtener ciertos beneficios.



Lobos es el primer implicado en el caso en ser condenado por la compra sobrevalorada del edificio. A la fecha aún falta por definir si 5 implicados más deben o no enfrentar juicio, así también aún se encuentra pendiente que se ejecute la orden de captura en contra de Aldana, quien se encuentra en Estados Unidos.



Por Sergio Osegueda

