Dan trámite a solicitud de Alejandro Sinibaldi para anular declaraciones de colaboradores eficaces

El juzgado de mayor riesgo D dio trámite a la solicitud del ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi de dejar sin efecto las declaraciones de los 3 colaboradores eficaces dentro del caso Construcción y Corrupción.



Tal y como propició la anulación de los colaboradores eficaces dentro del caso Odebrecht, el ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi ha presentado una petición para que se dejen sin efecto las declaraciones de los 3 colaboradores eficaces dentro del caso Construcción y Corrupción.



Por considerar que estas tienen una serie de inconsistencias, Sinibaldi considera que estas no deben ser aprobadas como tal dentro del proceso, por lo que solicita la anulación de las declaraciones de Juan Arturo Jegerlenher, Carlos Goyzueta y Anelisse Herrera.



De momento, el juzgado de mayor riesgo D, le dio trámite al mismo, por lo que la petición se elevará a la sala de apelaciones correspondiente para que sean los magistrados los que decidan si aceptan o no la petición del ex ministro.



En este caso, los colaboradores eficaces aseguran que habían ayudado a Sinibaldi a pedir supuestas comisiones ilegales a contratistas a cambio de pagar deuda de arrastre y que dichas comisiones ilegales habían sido utilizadas para financiar la campaña política emprendida por el ex ministro en el año 2015.



Por Sergio Osegueda



