CSJ otorga amparo a partido CABAL y deja sin efecto inscripción de Jaime Martínez Lohayza

El pleno de la Corte Suprema de Justicia otorgó amparo provisional al partido Cabal quien se opone a la inscripción del ex diputado Jaime Martinez Lohayza como candidato a alcalde de Jutiapa por parte del partido Valor.



Según se indica, el partido presentó un recurso de nulidad contra dicha inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral, pues consideran que Martínez no tiene los requisitos para ser candidato luego de que este todavía este pendiente de conocer si su sentencia de 5 años de prisión por el delito de tráfico de influencias dentro del caso Lavado y Política, queda firme. Dicho recurso fue declarado sin lugar por el tribunal.



De acuerdo con la decisión de la corte, se ordena al Tribunal refundamentar de que forma se aplica los estipulado en el artículo 113 de la constitución política de la república de Guatemala, el cual habla de la idoneidad de los candidatos, para la inscripción de Martinez, por lo que la misma quedaría sin efecto hasta que no se realice lo ordenado por la corte.



Jaime Martinez Lohayza, fue condenado por el Tribunal de mayor Riesgo A en febrero de 2019 luego que se encontrara culpable de haber integrado una estructura criminal que se dedicó al lavado de dinero y con dichos fondos ilícitos haber financiado la campaña electoral del extinto partido Gran Alianza Nacional en 2007, pero la sentencia a la fecha aún no ha quedado firme.

Por Sergio Osegueda