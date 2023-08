“Shallow Hal” llevó a tiempos oscuros a la doble de Gwyneth Paltrow

Enuna entrevista con The Guardian, Snitzer recordó que era una aspirante a actriz de 20 años cuando trabajó como doble de cuerpo de Gwyneth Paltrow en la película de 2001, en la que Paltrow interpretaba a una mujer obesa.

Si bien Snitzer dijo que el elenco y el equipo la trataron “como si realmente importara, como si no hubieran podido hacer la película sin mí” y que la hicieron sentir “muy cómoda”, subrayó que jamás pensó que “la película sería vista por millones de personas”.

“Era como si se magnificaran las peores partes de la obesidad”, dijo Snitzer, sobre el estreno de la película. “Y nadie me decía que yo era graciosa”.

Lo que siguió, dijo, fue que la gente la acusó de promover la obesidad y se le acercaban en la calle. “Me asusté mucho”, recordó. “Pensé: tal vez ya no me interesa la fama, tal vez no quiero ser actriz. Quizás haga otra cosa”.

Después de dejar Los Ángeles y regresar a la ciudad de Nueva York para vivir con sus padres, al cabo de dos años Snitzer estaba “técnicamente muriendo de hambre”, según dijo.

Después de una cirugía de banda gástrica en 2003, su banda se movió, explicó Snitzer, “y tuve una torsión, como la que sufren los perros y luego mueren”.

Incapaz de consumir nada sustancial sin vomitar, dijo que solo podía alimentarse con bebidas deportivas y batidos nutricionales diluidos en agua.

“Estaba tan delgada que se me podían ver los dientes a través de la cara y mi piel era toda gris”, dijo Snitzer. “Y yo era muy agresiva, todo el tiempo. En cierto modo me alejé de muchos de mis amigos. Mi madre también estaba muriendo; se encontraba muy mal. Las personas no deberían tener que pasar por momentos tan sombríos como ese que me tocó vivir”.

Su estado de desnutrición no permitió que los médicos pudieran realizarle una cirugía correctiva. Y debido a otras complicaciones tuvo que recibir un bypass gástrico, lo que ahora la obliga a ingerir solo porciones muy pequeñas de alimentos, dijo Snitzer.

Más tarde, se sometió a una cirugía para bajar de peso porque un médico le dijo que podía salvarle la vida. Y ahora recuerda su experiencia en “Shallow Hal”, como un momento en el que se sentía insegura y confiada al mismo tiempo.

“No era body positive, porque eso no existía entonces de esa manera”, dijo. “Yo era más me positive, positiva conmigo misma, porque pensaba: ‘¡Soy graciosa, eso es suficiente!'”.